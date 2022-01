Pustertaler, una granfondo 4 stelle. Novak e Norgren”classic”, Ustigov 30 e lode

46a Pustertaler Ski-Marathon 3Zinnen Dolomites, un trionfo.Dal Magro e Müller primi nella amatoriale di 62 km, Ustiugov e Geraghty Moats nella 30 km.Da Sesto a Villabassa, uno spettacolo tutto d’un fiato con scenari splendidi.Domani ‘Prato Piazza Mountain Challenge’ per gli elite, ‘Adrenalin Track’ per gli amatori. (Foto:Kardin Novak-Hoelgaard_ArrivoSprint)

Nello stemma della Granfondo Pustertaler Ski-Marathon appaiono quattro stelle, a rappresentare i quattro comuni altoatesini di Sesto Pusteria, San Candido, Dobbiaco e Villabassa, località che i fondisti hanno attraversato di prima mattina in un paesaggio totalmente innevato, quasi da favola.

A Sesto, con una temperatura quasi glaciale (-17°), sono partiti gli atleti ‘pro’ del circuito Visma Ski Classics e subito dopo gli amatori, al maschile e al femminile.

A trionfare all’arrivo di Villabassa è lo svedese Max Novak sul connazionale Oskar Kardin e il norvegese Stian Hoelgaard. Al femminile dominio di nuovo svedese con l’ennesima vittoria della fuoriclasse Britta Johansson Norgren, davanti a Ida Dahl ed Astrid Oyre Slind. Alle 10 è toccato alla gara amatoriale sui percorsi di 30 km o 62 km.

Podio femminile

Sotto un cielo terso e le Dolomiti bianche che iniziavano a colorarsi al sorgere del sole, gli uomini ‘pro’ Visma si muovevano in gruppo compatto verso il punto panoramico Tre Cime, a San Candido a dettare il ritmo Nygaard, Persson, Berg e Johansson nelle prime fila. Alla Nordic Arena di Dobbiaco, luogo dove si sono svolte in passato importanti gare di fondo come il Tour de Ski, transitava per primo allo sprint Grebenko, seguito da Berg e Kardin. Dopo il passaggio all’arena gli atleti si preparavano ad affrontare il percorso verso Cortina, attraverso i paesaggi incantati del Lago di Dobbiaco e passando sopra il lago ghiacciato di Landro. È proprio nel tratto di ritorno, nel punto ‘Vista 3 Cime’, che Novak guadagnava posizioni portandosi nel gruppetto in testa composto da 15 atleti, tra cui Pedersen, Eklöf, Nygaard e Kardin. Gli ultimi 10 km che portavano alla zona d’arrivo a Villabassa, esattamente dove termina anche la famosa gara di mtb ‘Dolomiti Superbike’, venivano affrontati a tutta velocità in discesa sfiorando i 36km/h.

Con un tempo di 2h37’11” chiudeva la gara Novak, per lui un urlo liberatorio all’arrivo, e con il naso gocciolante commentava: “È stato bello, ho avuto una giornata molto buona e non avrei mai pensato di essere in questa forma, quindi sono abbastanza sorpreso. Ho iniziato a sentirmi bene durante la gara e alla fine ho cominciato anche a crederci per la vittoria”. Kardin, secondo, conferma il ritmo davvero elevato nel tratto finale e domani vuole tentare di raggiungere il podio… più in alto possibile. Sul terzo gradino saliva Hoelgaard. Primo italiano della gara Visma il pusterese delle FFOO Dietmar Noeckler (33°) con i colori del Team Robinson Trentino, arrivato con il viso trasformato in una maschera di ghiaccio.

Gara meno animata quella femminile, a guidare nelle prime posizioni erano sempre la vincitrice di oggi, Bitta Norgren Johansson, lda Dahl, Astrid Oyre Slind, Emilie Fleten e Lina Korsgren, le prime 5 al traguardo nell’ordine. Johansson sorrideva all’arrivo: “Oggi è stata una buona giornata, mi sono sentita forte fino al traguardo. Ho dovuto risparmiare qualche energia per questo weekend, allenandomi un po’ meno. Gareggerò anche domani e poi il prossimo weekend alla Venosta”.

Dopo le gare Ski Classics andavano in scena le gare open. Sul tracciato più corto di 30 km si presentava per primo al traguardo di Villabassa, e non poteva essere altrimenti, il russo Sergey Ustjugov, non uno a caso (7 medaglie mondiali e svariati piazzamenti in Coppa del Mondo): “La gara è stata molto bella, mi è piaciuta molto, le sensazioni erano molto buone ed è davvero un’ottima preparazione per le Olimpiadi. Ci sarò anche alla gara di domani”. Alle spalle dello zar russo Ustjugov, il Team Robinson Trentino fa piazza pulita e porta a casa un secondo, un terzo e un quarto posto rispettivamente con Andrea Bompart, Matthias Schwingshackl e Patrick Burger. Nella gara femminile di 30 km successo per la campionessa statunitense Tara Geraghty Moats, vincitrice nella CdM di combinata nordica nel 2021: “È la mia prima gara in double poling, quindi non avevo assolutamente idea di come sarebbe andata e come mi si sarei trovata. L’atmosfera e il luogo sono stupendi ed io sono felicissima di essere qui con il mio team, dopo tante gare annullate e le difficoltà dei mesi scorsi”. La gara amatoriale di 62 km vedeva un altro successo del Team Robinson con il limenese Stefano Dal Magro su Gabriel Koehl e Stefano Zanotto, mentre al femminile si imponeva la tedesca Franziska Müller davanti alle italiane Asia Patini e Marta Gentile.

Ottima organizzazione del comitato OK Sport Dobbiaco, con Gerti Taschler a ricevere i complimenti, a nome dei suo volontari, di questa prima giornata di gara; domani si replica: da Villabassa col ‘Prato Piazza Mountain Challenge’ di 32 km in tecnica classica (uomini e donne elite) Ski Classics e con l’‘Adrenalin Track’ open di 42 km in tecnica libera.

Visma – Pustertaler Ski-Marathon 62 km – Men

1. Novak Max Team Ramudden 2:37.11,4; 2. Kardin Oskar Team Ragde Charge 2:37.11,5; 3. Hoelgaard Stian Team Curira 2:37.11,7; 4. Stadaas Kasper Team Ragde Charge 2:37.12,3; 5. Nygaard Andreas Team Ragde Charge 2:37.12,4; 6. Pedersen Morten Eide Team Eksjöhus 2:37.12,8; 7. Hoel Johan Team Ragde Charge 2:37.13,3; 8. Gjerdalen Tord Asle Team Xpnd Fuel 2:37.14,6; 9. Johansson Marcus Lager 157 Ski Team 2:37.15,0; 10. Grebenko Aleksandr Russian Winter Team 2:37.15,2

Visma – Pustertaler Ski-Marathon 62 km – Women

1. Johansson Norgren Britta Lager 157 Ski Team 2:57.39,4; 2. Dahl Ida Team Ramudden 2:57.46,1; 3. Øyre Slind Astrid Team Koteng Eidissen 2:57.52,5; 4. Fleten Emilie Team XPND Fuel 3:00.31,5; 5. Korsgren Lina Team Ramudden 3:02.55,7; 6. Settlin Evelina Team Engcon 3:05.57,7; 7. Elebro Sofie Team Næringsbanken 3:05.58,1; 8. Kveli Laila Team Engcon 3:06.18,1; 9. Gjerde Alnes Anikken Team Ragde Charge 3:06.19,9; 10. Palmberg Ida Team Ramudden 3:06.20,3

Classifica maschile amatori – 62 km

1. Dal Magro Stefano Team Robinson Trentino 2:57.53,4; 2. Koehl Gabriel Team Internorm Trentino 2:58.22,9; 3. Zanotto Stefano Team Internorm Trent.. 3:02.15,2; 4. Mezzacasa Iacopo Robinson Ski Team 3:03.15,5; 5. Bochkarev Alexander Start 3:03.16,0

Classifica femminile amatori – 62 km

1. Müller Franziska Skiclub Immenstadt 3:25.40,4; 2. Patini Asia Team Robinson Trentino 3:48.07,2; 3. Gentile Marta Team Robinson Trentino 3:57.21,4; 4. Tröger Nicole Skiclub Großberg 4:03.04,8; 5. Perenzoni Elisa Robinson Ski Team ASD 4:16.43,0

Classifica maschile amatori – 30 km

1. Ustiugov Sergey I 1:23.26,6; 2. Bompart Andrea Team Robinson Trentino 1:23.30,0; 3. Schwingshackl Matthias Team Robinson Trentino 1:23.59,5; 4. Burger Patrick Team Robinson Trentino 1:28.13,8; 5. Seebacher Hartwig Kästle Racing Team 1:30.05,1

Classifica femminile amatori – 30 km

1. Geraghty Moats Tara Adidas-XCS-Team 1:44.26,3; 2. Piller Caterina Team Robinson Trentino 1:47.24,0; 3. Schwingshackl Thea Team Futura 1:50.58,0; 4. Noehmeier Hanna Team Zipps 2:04.04,4; 5. Durighello Anna Enal Sport Villaga 2:12.28,8