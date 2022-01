Lamparter saluta i tedeschi e vince la combinata d’elite in Val di Fiemme

Gara spettacolare di Combinata Nordica. Lamparter (AUT) vince in Coppa.A Geiger e Frenzel rimane lo sprint per il secondo posto. Buzzi e Pittin in rimonta, la voglia c’è, 27° e 36°

Stasera salto delle ragazze della Mass Start. Nel fondo domina la giapponese Nakamura

Johannes Lamparter, poco più che ventenne, ha davvero fatto il “grande” oggi nella seconda giornata di Coppa del Mondo di Combinata Nordica in Val di Fiemme.

Nella gara mattutina e gelida un primo avvertimento dell’austriaco, con un salto ineguagliato (105.5 m.) e con alle spalle Eric Frenzel (GER), partito due pettorali prima e già convinto del successo parziale in mano. Poi nel pomeriggio, nella 10 km di fondo a Lago di Tesero, Lamparter ha dato una severa lezione a tutti. È lui il vincitore di giornata e si porta a casa 100 preziosi punti di “Coppa”.

Trampolino scintillante stamattina a Predazzo, neve ottima e ghiacciata al punto giusto ed anche un discreto pubblico, considerando la temperatura abbondantemente sotto lo zero ma con un bel cielo azzurro. Tra i primi a partire Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi. Il friulano delle FFGG, fiemmese di adozione, non riesce a trovare la carburazione giusta, lo riconosce anche lui, ma non demorde. 46° posto il suo nel salto, che lo condiziona a partire, nel fondo, a 2’57”. Fa meglio Raffaele Buzzi (Carabinieri), 30° a 1’37”.

Man mano che scendono i più forti la classifica è in continua evoluzione. Lamparter, come detto, mette tutti in fila, Frenzel gli è alle spalle e paga 14” nella trasposizione punti-secondi. Il norvegese Oftebro è poco distante, a 18”, e mette in fila Seidl e Geiger, tutti nomi ‘storici’ della combinata. Al sesto posto c’è l’americano Loomis che sorprende e rimane al comando per un bel po’.

Pomeriggio a Lago di Tesero con una giornata splendida, neve perfetta e temperatura attorno allo zero. La temperatura si scalda quando scatta Lamparter. Non si accontenta di amministrare, ma incrementa. In mezzo giro si mette in tasca altri 2” mentre dietro i due tedeschi Frenzel e Geiger per un po’ faticano a tenere buono Oftebro, e Seidl ovviamente da buon compagno di squadra bada bene a non alzare il ritmo.

il podio

Al secondo dei quattro giri Frenzel è sempre a 16” in compagnia di Geiger e Oftebro, Seidl fa fatica ma è lì. Buzzi non è nel gruppetto buono, non ha il trenino giusto, transita 29° a 1.45”, Pittin in un giro guadagna tre posizioni, è 43°.

Terzo giro e Lamparter sembra in difficoltà, invece rifiata, sa bene che dietro i due ‘panzer’ tedeschi aggrediscono con rabbia la neve, all’inter-giro il distacco scende a 11”. Ma Lamparter gioca a gatto e topo. Stavolta il ‘topo’ ha la meglio, rimette il turbo e dietro Geiger e Frenzel non demordono. L’austriaco arriva e lancia un urlo liberatorio, poi manda un bacio a mamma e papà che sono a bordo pista. Geiger e Frenzel sprintano per il secondo posto, ha la meglio Geiger e paga 16”5. Frenzel è lì, Graabak (NOR) e Rydzek (GER) hanno le energie per riprendere Seidl e se lo mettono alle spalle. Raffaele Buzzi chiude 27°, Pittin 36°.

Poi tocca alla mass start donne, loro concluderanno stasera la loro gara col salto a Predazzo. C’è la sorpresa della giapponese Nakamura che saluta le norvegesi Westvold, nonostante una caduta nella discesa ‘Zorzi’, Hagen e Leinan. Al terzo posto parziale si incunea però l’austriaca Hirner. Cade anche Veronica Gianmoena che finisce 15.a dietro ad Annika Sieff. Stasera l’epilogo a Predazzo.

Raffaele Bozzi in azione

Individual Gundersen Men HS 106 / 10 Km

1 LAMPARTER Johannes AUT 25:49.8; 2 GEIGER Vinzenz GER +16.5; 3 FRENZEL Eric GER +16.7; 4 GRAABAK Joergen NOR +30.2; 5 RYDZEK Johannes GER +30.7; 6 SEIDL Mario AUT +30.7; 7 WATABE Akito JPN +36.4; 8 OFTEBRO Jens Luraas NOR +42.5; 9 FRITZ Martin AUT +44.2; 10 RIESSLE Fabian GER 54.3

27 BUZZI Raffaele +2:01.7; 36 PITTIN Alessandro +3:07.1