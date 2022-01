IPC Cortina 2022:U.S. Polo Assn. e Goldspan le finaliste

Sono U.S. Polo Assn. e Goldspan le finaliste di Italia Polo Challenge Cortina 2022, il torneo di polo sulla neve in svolgimento al Centro Sportivo Antonella De Rigo a Fiames.

Così come nei due match di apertura di giovedì, agonismo e spettacolo hanno caratterizzato anche la seconda giornata di gare di ieri, con U.S. Polo Assn. che nella prima semifinale ha sconfitto Battistoni per 11 a 8,5 e Goldspan che ha prevalso su Hotel de la Poste per 8 a 5,5 nella seconda.



Stasera, sabato 8 gennaio, Battistoni e Hotel de la Poste si affronteranno alle 17.30 per contendersi il 3º posto. Subito dopo andranno in campo U.S. Polo Assn. e Goldspan per la partita che assegnerà il torneo.



La finale sarà trasmessa in live streaming sul sito della Federazione Italiana Sport Equestri – CLICCA QUI.



IPC Cortina 2022 è il primo appuntamento nell’anno di Italia Polo Challenge circuito che unisce tre spettacolari location – Cortina d’Ampezzo, Roma Piazza di Siena e Porto Cervo – organizzato dal giocatore argentino Patricio Rattagan in collaborazione con il Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri e con il supporto, per l’appuntamento ‘on snow’, del Comune di Cortina d’Ampezzo.



Battistoni Vs U.S. Polo Assn. – Photo IPC/Diego Bandion ©



U.S. POLO ASSN. – BATTISTONI: 11 a 8,5

Appassionante dal primo all’ultimo secondo di gioco la prima semifinale, che ha visto di fronte U.S. Polo Assn. e Battistoni. Quest’ultimo team, partito con un gol e mezzo di vantaggio grazie all’handicap, nel primo chukker ha avuto nell’argentino Patricio Rattagan (hp 4) un trascinatore assoluto, capace di realizzare un fantastico poker che però è stato bilanciato dalle splendide giocate e dalle realizzazioni del francese Clement Delfosse (hp 5) e del tedesco Patrick Maleitzke (hp 5), Chiuso il parziale sul 5,5 a 4 per Battistoni, U.S. Polo Assn. non ha mollato la presa e ha ridotto lo svantaggio nel secondo parziale, nel quale la squadra capitanata da Stefano Giansanti (hp 1) è rimasta avanti per 7,5 a 7. Il sorpasso è arrivato nel terzo chukker, chiuso per 9 a 8,5 per il team guidato dal lussemburghese Bert Poeckes (hp 0), e nel quarto altri due gol del bravissimo Delfosse hanno messo al sicuro il successo di U.S. Polo Assn.





GOLDSPAN – HOTEL DE LA POSTE: 8 a 5,5

La seconda semifinale ha avuto uno strano andamento. Nessuna realizzazione nel chukker di apertura, con Hotel de la Poste che ha sprecato diverse occasioni da gol ma comunque in vantaggio di mezzo gol grazie all’handicap. Nella seconda frazione Goldspan ha iniziato a macinare gioco e ha preso il largo nel punteggio con la coppia argentina formata da Valentin Novillo Astrada (hp 6) e Pablo Guinazù (hp 3): 3 a 0,5 alla fine del secondo chukker e addirittura 7 a 1,5 dopo il terzo. L’altro argentino Felix Beguerie (hp 5) ha guidato la reazione di Hotel de la Poste nella frazione conclusiva, segnando una tripletta, ma l’ennesimo gol di Guinazù ha tenuto a bada gli avversari, alla fine piegati per 8 a 5,5.



Hotel de la Poste Vs Goldspan – Photo IPC/Diego Bandion ©



* * *

Italia Polo Challenge Cortina 2022 fa parte di un circuito che unisce tre spettacolari location: Cortina d’Ampezzo, Roma Piazza di Siena e Porto Cervo. Il torneo ‘on snow’ è organizzato dal giocatore argentino Patricio Rattagan, event manager, in collaborazione con il Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri e il Comune di Cortina d’Ampezzo.