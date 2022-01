Calcio femminile: Oggi sulla 7 in diretta e in esclusiva in chiaro la finale Supercoppa Italiana Juventus-Milan

In studio Francesca Brienza e Antonio cabrini. Ospiti Kostas manolas e Pierluigi Pardo

Saranno Juventus e Milan a contendersi la Supercoppa Italiana di calcio femminile, primo trofeo del nuovo anno, nella finale in programma oggi -8 gennaio alle 14.30 – allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, trasmessa in diretta – in esclusiva in chiaro – su La7.

Alle 14.00 prenderà il via lo studio condotto da Francesca Brienza, in compagnia di Antonio Cabrini e del giornalista Pierluigi Pardo. Ospite d’eccezion in collegamento il difensore greco Kostas Manolas, tornato recentemente all’Olympiacos, club del suo Paese, dopo una lunga esperienza in Italia con Roma e Napoli.

La telecronaca sarà affidata a Laura Gobbetti e Martina Angelini. A bordo campo Cristina Fantoni curerà le interviste pre e post gara.

Nelle semifinali disputate mercoledì la Juventus, vincitrice delle ultime due edizioni, ha superato il Sassuolo ai rigori, mentre il Milan si è imposto sulla Roma 2-1.