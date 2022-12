Partite le iscrizioni per la Strasimeno 2023

Archiviati i festeggiamenti per il ventennale torna nella sua formula piena la Strasimeno, che il prossimo 12 marzo tornerà a dimostrare come si possano allestire ben 5 gare in un giorno solo, coinvolgendo diverse località e accontentando tutti i palati del podismo. Il prestigio della gara ha ormai valicato i confini nazionali: la Strasimeno è una delle ultramaratone più conosciute al mondo e il suo albo d’oro è lì a testimoniare la bontà della proposta agonistica umbra.

Il programma dell’evento non cambia rispetto agli scorsi anni: la gara lunga 58 km resta il cardine, l’unica che unisce partenza e arrivo presso il Piazzale Lido Arezzo al Lungolago di Castiglione del Lago. Lungo il suo percorso saranno disseminati gli altri traguardi: i 10 km a Borghetto di Tuoro sul Trasimeno; la mezza maratona ai Giardini del Pidocchietto a Passignano; i 34 km al lungolago di San Feliciano e la maratona in prossimità degli Impianti Sportivi di Sant’Arcangelo.

Oltre alle prove agonistiche, che prenderanno il via tutte alle ore 9:15 da Castiglione del Lago, è prevista anche una serie di non competitive su varie distanze: 6,5 o 10 km, sempre nello stesso luogo di arrivo a Castiglione, ma anche 17 km fino a Sant’Arcangelo e 20 km a Passignano, in senso antiorario intorno al lago. Le iscrizioni sono già aperte e fino al 5 febbraio il costo è di 45 euro per l’ultramaratona, 40 euro per la maratona, 30 per la 34 km, 21 per la mezza e 10 euro per la 10 km. Per le non competitive a breve verrà aperta un’apposita pagina sul sito dell’evento dedicata alle iscrizioni.

La Strasimeno nel corso degli anni ha fatto conoscere a tanti le bellezze del Trasimeno, anche grazie al suo tracciato che rappresenta una sorta di disegno del perimetro dello specchio d’acqua. Presso il sito della manifestazione sono disponibili anche i riferimenti degli hotel a prezzi convenzionati per alloggiare nel weekend di gara e magari abbinare alla corsa anche qualche escursione alla scoperta delle bellezze architettoniche, culturali e gastronomiche della “regione verde”.