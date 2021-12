Serie A: Empoli-Udinese 3-1

Empoli batte l’Udinese 3-1 e si aggiudica il primo dei due match del lunedì sera di Serie A.

La squadra di Andreazzoloi va sotto al 22’ dalla splendida rete di Deulofeu dopo una triangolazione con Success.

I toscani però reagiscono nella ripresa e rimontano in pochi minuti con Stojanovic e Bajrami, per poi chiudere al 78’ con il gol di Pinamonti. Per i friulani solo due punti nelle ultime quattro partite. l’Empoli sale a 23 punti, l’Udinese rimane a 16.





IL TABELLINO

EMPOLI – UDINESE 3-1

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Parisi Viti (21’ st Romagnoli ), Tonelli , Stojanovic ; Zurkowski (36’ st Bandinelli), Ricci (27’ Stulac ), Haas (37’ st Luperto ); Bajrami (37’ st Henderson); Pinamonti , Cutrone . A disp.: Ujkani, Fiamozzi, Ismajli, Marchizza, Di Francesco, La Mantia, Mancuso. All.: Andreazzoli

Udinese (4-4-2): Silvestri ; Udogie , Samir (10’ st Nuytinck ), De Maio , Pérez (34’ st Samardzic ); Deulofeu , Makengo , Arslan (20’ st Pussetto ), Soppy (10’ st Jajalo ); Success (34’ st Nestorovski), Beto . A disp.: Carnelos, Padelli, Zeegelaar, Forestieri. All.: Gotti

Marcatori: 22’ Deulofeu (U), 50’ Stojanovic (E), 59’ Bajrami (E), 78’ Pinamonti (E)

Ammoniti: Parisi (E), Samir (U), Soppy (U), Zurkowski (E), Romagnoli (E), Nestorovski (U), Tonelli (E)

Arbitro: Paterna