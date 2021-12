Serie A: Cagliari-Torino 1-1

Cagliari-Torino, posticipo 16^ giornata Serie finisce 1-1

la squadra di Mazzarri al quarto pareggio consecutivo. I granata sbloccano l’incontro con lo sfortunato autogol di Carboni, poi Joao Pedro li agguanta con una meravigliosa rovesciata in avvio di ripresa. Per il Toro è il secondo punto nelle ultime tre giornate.





IL TABELLINO

CAGLIARI – TORINO 1-1

Cagliari (3-5-2): Cragno ; Carboni , Ceppitelli (33’ st Godin ), Caceres ; Dalbert (43’ Zappa ), Grassi (33’ st Pereiro ), Marin 6 Nandez , Bellanova ; Joao Pedro , Keita (18’ st Pavoletti ). A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Lykogiannis, Deiola, Oliva, Damir Ceter. All.: Mazzarri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Buongiorno (21’ st Rodriguez ), Bremer , Zima ; Vojvoda , Pobega (1’ st Baselli ), Lukic , Ola Aina (42’ st Ansaldi); Pjaca , Brekalo (11’ st Praet ), Sanabria (11’ st Zaza ). A disp.: Berisha, Gemello, Izzo, Rincon, Warming. All.: Juric

Arbitro: Massimi

Marcatori: 31’ aut. Carboni (C), 53’ Joao Pedro (C)

Ammoniti: Dalbert (C), Pobega (T), Lukic (T), Buongiorno (T), Zima (T), Caceres (C)