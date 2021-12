Junior Fasano-Cassano Magnago 28-21.

Prosegue la striscia positiva della Junior Fasano, vittoriosa ieri pomeriggio per 28-21 sul Cassano Magnago nell’11^ giornata della Serie A Beretta. Gara dai due volti quella della palestra Zizzi, con i padroni di casa sul velluto nella prima frazione, a dispetto di una ripresa contrassegnata da un evidente calo di concentrazione.



Pronti-via ed il Fasano si portava immediatamente sul 3-0, con Vito Fovio, che subiva la prima rete solo dopo 6’, direttore di un’orchestra lucida ed efficace sia in difesa che in attacco. Grazie anche ad un Davide Pugliese particolarmente ispirato su entrambi i fronti di gioco, la compagine biancazzurra allungava sino all’8-2 del 14’, spingendosi fino al +8 già dopo 22’ (13-5), con gli ospiti, falcidiati dalle assenze, incapaci di impensierire con continuità Flavio Messina e compagni.

Giunta all’intervallo in vantaggio sul 16-9, la Junior restava però metaforicamente negli spogliatoi per buoni tratti del secondo tempo, con il Cassano Magnago che approfittava del profondo calo di tensione accusato dai padroni di casa, riducendo gradualmente il gap. Pur riducendo il distacco, la formazione varesina non andava comunque oltre il meno 3 del 44’ (19-16), venendo poi nuovamente distanziata da Jarlstam e compagni, i quali, con un parziale di 6-1 nei 10’ successivi, tornavano sul +8 (25-17 al 54’) mettendo definitivamente in ghiaccio il match, concluso sul 28-21.

Conservata l’imbattibilità con il nono successo in dieci gare disputate, la Junior è ora attesa dal derby in programma sabato prossimo in casa del Conversano, che ieri ha mancato di un soffio la qualificazione al turno successivo di European Cup in Norvegia, e che mercoledì 8 recupererà l’incontro interno del 10° turno contro il Pressano.

Della vittoria sul team lombardo e dell’attesa della sentita sfida contro i cugini biancoverdi ha parlato il tecnico fasanese Francesco Ancona: <<Non abbiamo fatto una buona partita…Avrei preferito giocare contro un Cassano Magnago al completo essendo certo che non avremmo avuto i cali di concentrazione accusati in questa circostanza. Purtroppo questo è un nostro limite sul quale dobbiamo lavorare molto, ma in ogni caso non ne facciamo un dramma, l’importante era portare a casa l’intera posta in palio e potersi concentrare ora al derby di sabato prossimo. Come sempre in questi casi le motivazioni sono enormi più del solito, e pur consapevoli di affrontare una squadra molto forte che nell’ultimo anno ha vinto tutto, andremo a Conversano fiduciosi nei nostri mezzi e certi che, nonostante non sarà decisiva ai fini della classifica, sarà comunque una partita molto importante alla luce anche dell’atmosfera che sapranno regalare i tanti tifosi che saranno presenti sugli spalti del Pala San Giacomo>>.

Tabellino

Junior Fasano-Cassano Magnago: 28-21 (16-9 p.t.)

Junior Fasano: Grassi, Angiolini 5, Boggia, Sperti 1, Pugliese 6, Notarangelo 2, Messina 4, Fovio, Franceschetti 3, V. Vinci, D. Vinci, Beharevic, Hjortembo, Lapadula, Pinto 1, Jarlstam 6. All.: Francesco Ancona.

Cassano Magnago: Monciardini, Lazzari, Milanovic, La Bruna 7, Branca, Bassanese 2, Salvati 2, Kabeer 3, Braggion 1, Dorio 3, Decio, Visentin 3, Mazza, Riva. All.: Davide Kolec.

Arbitri: Simone-Monitillo.

I risultati dell’11^ giornata: Junior Fasano-Cassano Magnago 28-21, Bolzano-Sassari 26-27, Trieste-Carpi 22-21, Merano-Bressanone 29-29, Pressano-Rubiera 31-21, Appiano-Conversano (15/12). Ha riposato il Siracusa.

Prossimo turno (11/12): Rubiera-Bolzano, Carpi-Pressano, Cassano Magnago-Merano, Sassari-Siracusa, Trieste-Appiano, Conversano-Junior Fasano (ore 19). Riposerà il Bressanone.

CLASSIFICA: Junior Fasano 19, Sassari e Bressanone* 15, Conversano*** e Pressano** 13, Merano 11, Appiano** e Bolzano 9, Cassano Magnago* e Trieste 8, Carpi 4, Siracusa e Rubiera 2. *Riposo non effettuato (una gara in più) **Una gara da recuperare ***Due gare da recuperare.

Antonio Latartara