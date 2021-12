Champions League – Risultati

L’Atletico Madrid batte il Porto 3-1. Allo stadio Dragao gli spagnoli si qualificano agli ottavi, portoghesi in Europa League. Milan ko a San Siro: contro il Liverpool (1-2), rossoneri fuori dall’Europa. Inter sconfitta a Madrid dal real 2-0. Nerazzurri passano agli ottavi secondi in classifica batte Inter. City sconfitto dal Lipsia, tedeschi ai play off Europa League.

LIPSIA-MANCHESTER CITY 2-1 (GIOCATA ALLE 18.45)

24′ Szoboszlai (L), 71′ André Silva (L), 77′ Mahrez (MC)

PSG-BRUGES 4-1 (GIOCATA ALLE 18.45)

2′ e 7′ Mbappé (P), 38′ e 76′ su rig. Messi (P), 68′ Rits (B)



GIRONE A, la classifica definitiva:

Manchester City: 12 punti (differenza reti +8) Psg: 11 punti (dr +5) Lipsia: 7 punti (dr +1) Bruges: 4 punti (dr -14)

CITY e PSG qualificate agli ottavi di Champions; Lipsia ai playoff di Europa League.

MILAN-LIVERPOOL 1-2

29′ Tomori (M), 36′ Salah (L), 55′ Origi (L)



PORTO-ATLETICO 1-3

56′ Griezmann (A), 90′ Correa (A), 90’+2 De Paul (A), 90’+6 rig. Sergio Oliveira (P)



GIRONE B, la classifica definitiva:

Liverpool: 18 punti (differenza reti + 11) Atletico Madrid: 7 punti (dr -1) Porto: 5 punti (dr -7) MILAN: 4 punti (dr -3)

LIVERPOOL e ATLETICO qualificate agli ottavi di Champions; Porto ai playoff di Europa League.

AJAX-SPORTING 4-2

8′ rig. Haller (A), 22′ Nuno Santos (S), 42′ Antony (A), 58′ Neres (A), 62′ Berghuis (A), 78′ Bruno Tabata (S)



DORTMUND-BESIKTAS 5-0

29′ Malen, 45’+2 su rig. e 53′ Reus, 68′ e 81′ Haaland



GIRONE C, la classifica definitiva:

Ajax: 18 punti (differenza reti +15) Sporting Lisbona: 9 punti (dr +2) Borussia Dortmund: 9 punti (dr -1) Besiktas: 0 punti (dr -16)

AJAX e SPORTING qualificate agli ottavi di Champions; Borussia Dortmund ai playoff di Europa League.

REAL MADRID-INTER 2-0

17′ Kroos, 79′ Asensio



SHAKHTAR-SHERIFF 1-1

42′ Fernando (SHA), 90’+3 Nikolov (SHE)



GIRONE D, la classifica definitiva:

Real Madrid: 15 punti (differenza reti +11) INTER: 10 punti (dr +3) Sheriff Tiraspol: 7 punti (dr -4) Shakhtar Donetsk: 2 punti (dr -10)

REAL e INTER qualificate agli ottavi di Champions; Sheriff ai playoff di Europa League.

GIRONE E, la classifica a una giornata dalla fine:

Bayern Monaco: 15 punti (differenza reti +16) Barcellona: 7 punti (dr -4) Benfica: 5 punti (dr -4) Dinamo Kiev: 1 punto (dr -8)

Mercoledì 8 dicembre, ore 21: Bayern Monaco-Barcellona, Benfica-Dinamo Kiev

GIRONE F, la classifica a una giornata dalla fine:

Manchester United: 10 punti (differenza reti +3) Villarreal: 7 punti (dr +2) ATALANTA: 6 punti (dr 0) Young Boys: 4 punti (dr -5)

Mercoledì 8 dicembre, ore 21: Atalanta-Villarreal, Manchester United-Young Boys

GIRONE G, la classifica a una giornata dalla fine:

Lille: 8 punti (differenza reti +1) Salisburgo: 7 punti (dr +1) Siviglia: 6 punti (dr +1) Wolfsburg: 5 punti (dr -3)

Mercoledì 8 dicembre, ore 21: Wolfsburg-Lille, Salisburgo-Siviglia

GIRONE H, la classifica a una giornata dalla fine:

Chelsea: 12 punti (differenza reti +9) JUVENTUS: 12 punti (dr +3) Zenit: 4 punti (dr 0) Malmö: 1 punto (dr -12)

Mercoledì 8 dicembre, ore 18.45: Zenit-Chelsea, Juventus-Malmö