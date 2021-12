Champions League: Milan – Liverpool. Le probabili formazioni

Il Milan pronto a giocarsi tutto. Stasera allo stadio Meazza di San Siro , arriva il Liverpool. I Rossoneri si giocheranno tutto per passare agli ottavi della competizione europea.

C’è l’obbligo dei tre puntu da conquistare con i Reds di Jurgen Klop, che sono già qualificati e matematicamente primi, per sperare nella qualificazione, ma servirà anche un pareggio tra Porto e Atletico Madrid nell’altra gara o, in caso di successo degli spagnoli, mantenere l’attuale differenza reti nei loro confronti.







LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Diaz; Ibrahimovic. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago, Keita; Minamino, Origi, Mané. All.: Klopp.