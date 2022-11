Sorteggio Nyon: Milan-Tottenham, Pioli:”Saranno due gare difficili”

“Stefano Pioli ha commentato il sorteggio di Nyon dove il Milan ha pescato il Tottenham allenato da Antonio Conte:”

Il Tottenham è allenato da un grande tecnico che ci conosce bene. In un ottavo di Champions non ci sono avversari facili. Sarà una sfida stimolante e motivante. Vogliamo giocarcela con consapevolezza e fiducia. Squadre imbattibili o perfette non esistono. Sappiamo che vogliamo giocare con l’intenzione di voler passare il turno conoscendo le qualità dei nostri avversari, ma sapendo che caratteristiche e qualità abbiamo”.