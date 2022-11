Napoli, Spalletti: “L’Eintracht è una squadra in forte ascesa”

A Nyon a differenza di Inter e Milan , presenti al sorteggio il vice presidente Xavier Zanetti e quello onorario del Milan Franco baresi , nessun rappresentante del Napoli.

I partenopei hanno pecato i tedeschi dell’Eointracht Francoforte.

Luciano Spalletti dal sito ufficla edel club: “A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili – le parole del tecnico – anche se evitare il Psg ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”.