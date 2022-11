Inter, Inzaghi:”la sconftta è pesante, fa male

L’Inter incassa la quinta in campionato sconfitta 1-0 contro la Juventus .Simone Inzaghi non nasconde la delusione

“ Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove non puoi andare al riposo sullo 0-0 in casa della Juve. – così il tecnico nerazzurro ha commentato ai microfoni Dazn .

.Nel secondo tempo siamo partiti bene , poi abbiamo preos il gol che ci ha disuniti. L’occasione per pareggiare ci è capitata, poi abbiamo incassato il 2 a 0. La sconfitta è pesante, fa male, contro una nostra competitor, ma il calcio è così: l’anno scorso magari abbiamo vinto senza meritare, quest’anno forse non ci sta il 2-0, ma dobbiamo migliorare in questi match ed essere bravi a girare gli episodi dalla nostra”.