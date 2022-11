Dall’urna di Nyon l’Inter ha pescato il Porto che affronterà negli ottavi fi finale Champions league. Zanetti vice preidente del club nerazzurro ha commentato ai microfoni Sky Sport

Conosco la squadra portoghese perché ho avuto Sergio Conceição (attuale allenatore dei dragoes, come compagno all’Inter, sta facendo un ottimo lavoro. Dipenderà molto dalla condizione in cui saremo a febbraio, ma come sempre c’è rispetto per tutti gli avversari”.