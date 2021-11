Risultati, classifica 12^ giornata

COSENZA-REGGINA 0-1 [55′ Montalto]

ALESSANDRIA-TERNANA 0-2 [15′, 42′ Donnarumma]

ASCOLI-VICENZA 2-1 [20′ Dionisi (A), 43′ aut. Brosco (A), 62′ Diaw (V)]

COMO-PERUGIA 4-1 [7′ La Gumina (C), 15′ rig. Cerri (C), 18′ Bellemo (C), 28′ Solini (C), 48′ De Luca (P)]

CREMONESE-SPAL 1-1 [33′ Buonaiuto (C), 44′ Melchiorri (S)]

BRESCIA-PORDENONE 1-0 [77′ Moreo]

BENEVENTO-FROSINONE 1-4 [36′ e 48′ Lulic (F), 50′ Charpentier (F), 77′ Cicerelli (F), 80′ Di Serio (B)

LECCE-PARMA 4-0 [16′ e 31′ Coda, 37′ Strefezza, 44′ Coda]

CROTONE-MONZA 1-1 [17’ Colpani (M), 86’ Donsah (C)]

CITTADELLA-PISA [7 novembre ore 20:30]

CLASSIFICA SERIE B

POSIZIONE SQUADRA PUNTI 1 Brescia 24 2 Lecce 23 3 Pisa 22 4 Reggina 22 5 Frosinone 21 6 Benevento 19 7 Como 19 8 Cremonese 19 9 Ascoli 18 10 Monza 18 11 Perugia 17 12 Parma 16 13 Ternana 16 14 Cittadella 16 15 SPAL 14 16 Cosenza 14 17 Alessandria 8 18 Crotone 8 19 Vicenza 4 20 Pordenone 3

CLASSIFICA MARCATORI

POSIZIONE GIOCATORE SQUADRA GOAL 1 Coda Lecce 8 2 Dionisi Ascoli 7 3 Lucca Pisa 6 = Galabinov Reggina 6 = Donnarumma Ternana 6 = Mulattieri Crotone 6 7 Lapadula Benevento 5 = Corazza Alessandria 5 = Colombo SPAL 5 = Okwonkwo Cittadella 5 = Falletti Ternana 5 = Gori Cosenza 5 = Strefezza Lecce 5