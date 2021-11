Serie A, Juventus-Fiorentina 1-0

La Juve riassapora la vittoria e batte la Fiorentina 1-0 .

Nella 12.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri batte 1-0 la Fiorentina e interrompe la striscia negativa dopo i ko con Verona e Sassuolo. Allo Stadium primo tempo tattico ed equilibrato con le difese protagoniste. Nella ripresa Milenkovic (73′) lascia la Viola in dieci e in superiorità numerica i bianconeri centrano una traversa con Chiesa e piazzano il colpo vincente con Cuadrado nel recupero. Ptoteste vibranti per un calcio di rigore non concesso alla Vioal, il tocco con la mano di danilo non è stato sanzionato dall’arbitro Sozza.

IL TABELLINO

JUVE-FIORENTINA 1-0

Juve (4-4-2): Perin ; Danilo , De Ligt , Rugani , Alex Sandro (1′ st Pellegrini ); Chiesa , McKennie , Locatelli , Rabiot (33′ st Cuadrado ); Morata (43′ st Kaio Jorge , Dybala (47′ st Bentancur)

A disp.: Pinsoglio, Israel, Arthur, Ramsey, Bonucci, Bernardeschi, Kulusevski. All.: Allegri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Odriozola , Milenkovic , Martinez Quarta , Biraghi ; Bonaventura (33′ st Duncan ), Torreira (19′ st Amrabat ), Castrovilli (33′ st Nastasic ); Callejon (29′ st Igor ), Vlahovic , Saponara (29′ st Sottil ).

A disp.: Rosati, Cerofolini, Maleh, Terzic, Egharevba, Venuti, Benassi. All.: Italiano

Arbitro: Sozza

Marcatori: 46′ st Cuadrado (J)

Ammoniti: Danilo, Rugani (J); Martinez Quarta, Nastasic (F)

Espulsi: 28′ st Milenkovic (F) – doppia ammonizione