Motogp, Bagnaia vince il Gp dell’Algarve

Francesco Bagnaia ha dominato il Gran Premio dell’Algarve classe MotoGP, 17esimo e penultimo appuntamento della MotoGP 2021.

Il pole-man della Ducati ha preso subito il comando delle operazioni, andando a vincere con ampio margine su Joan Mir (Suzuki), Campione uscente della MotoGP. Sul podio anche la seconda Ducati ufficiale, quella di Jack Miller.

Per Bagnaia si tratta della terza vittoria della stagione dopo quelle di Aragon e Misano 1, una vittoria costruita sin dalle prove, dove “Pecco” dalla FP3 in poi è sempre stato in testa alla classifica dei tempi, warm up compreso.

Questa vittoria regala il titolo costruttori alla Ducati per la seconda stagione consecutiva.

La gara è stata interrotta a due giri dalla per una bandiera rossa esposta per la caduta innescata da Iker Lecuona e che ha coinvolto Miguel Oliveira. Il pilota portoghese ha perso conoscenza per 15/20 secondi ed è stato poi trasportato al centro medico. Potrebbe andare in ospedale per una TAC.