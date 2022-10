Inter, Lukaku lavoro peronalizzato. Semi-pronto per i la sfida al Camp Nou

Allì’Inter è mancato Lukaku. L’attaccante potrebbe essere aggregato alla comitiva merazzurra in vista del match di ritorno con il Barcellona. (foto di Leonardo Bellafemina GdS)

Dall’inforunio di fine agosto il belga ieri ha svolto lavoro personalizzto. Manca tanto all’Inter la forza dell’attaccante e dai punti raccolti dall’Inter in campionato si sente l’assenza di Big Rom.

Lukaku non è al centp per cento delle sondizioni fisiche ma, un supo impiego al Camp Nou potrebbe avvenire a partita in corso.