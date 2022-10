F1 Gp Giappone: Le frecce d’argento di Russel e Hamilton volano

Russell ed Hamilton davanti a tutti, Ferrari arrancano

Doppietta delle Frecce d’Argento nei novanta minuti di prove che chiudono la prima giornata del diciottesimo appuntamento iridato

George Russell cenrtra il miglior tempo a Suzuka nel secondo turno rpove libere.

Sull’asfalto bagnato dietro il giovae rampante alla guida Mercedes , il sette volte campione dle mondo e compagno di scuderia Lewis Hamilton battuto da Russel per 235 millesimi.

Le due Frecce d’Argento hanno fatto il vuoto. Max Verstappen chiude infatti terzo ad 851 millesimi dalla vetta e precede di soli 48 millesimi l’altra Red Bull di Sergio Perez. Fuori dalla top five (completata da Kevin Magnussen) Alle spalle dei primi quattro si conferma un po’ inaspettatamente Kevin Magnussen

Non bene le due Ferrari. Carlos Sainz firma il sesto tempo (+1.269), non va invece oltre l’undicesimo Charles Leclerc, finito lungo in una via di fuga, come gli era già successo nel primo turno.