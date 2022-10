F1 Gp Giappone: Alonso miglior crono prime libere

Il diciottesimo appuntamento del Mondiale si apre con un turno condizionato dal maltempo

Sull’asfalto bagnato della pista di Suzuka Fernando Alonso è il più veloce .

Alonso chiude il primo turno con 315 millesimi di vantaggio su Carlos Sainz e 386 sull’altro ferrarista Charles Leclerc.

Anche Sebastian Ocon compagno di scuderia di Alonso si mette in eveidenza e quarto tempo ma a 774 millesimi dal proprio compagno di squadra.

Max Verstappen, quinto ad un secondo e 114 millesimi, nella morsa delle due Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher quest’ultimo andato a muro senza conseguenze fisiche. In ritardo le Mercedes: tredicesimo tempo per Lewis Hamilton, diciottesimo per George Russell.

Completano la top ten Lando Norris, Valtteri Bottas e Sergio Perez, vincitore cinque giorni fa a Singapore. Mancano solo, tra i big, le due Mercedes di Hamilton e Russell, tredicesimo e diciottesimo con distacchi pesanti