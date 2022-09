Psg- Juventus, Allegri:”dobbiamo migliorare e stiamo lavorando per questo”

Dopo la sconfitta contro il Psg , Allegri ai microfoni Mediset:

“La squadra ha fatto una buona partita, ma dobbiamo vederla come un’occasione persa – ha spiegato il tecnico della Juve ai microfoni di Mediaset -. Dovevamo fare più azioni dalla parte di McKennie perché era una delle situazioni in cui potevamo essere pericolosi”. “Sappiamo che dobbiamo migliorare e stiamo lavorando per questo – ha aggiunto -. Nel primo tempo ci siamo un po’ addormentati, poi nella ripresa abbiamo avuto più coraggio e abbiamo difeso meglio contro una squadra che ha una velocità come pochi altri al mondo”.

“