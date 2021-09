Vela/Elba: la squadra giovanile CVMM al campionato italiano

I ragazzi marinesi concluderanno la stagione agonistica sul lago di Como

Marciana Marina, 7 settembre 2021 – I giovani velisti della squadra del Circolo della Vela Marciana Marina concluderanno la stagione agonistica sul lago di Como, a Dervio (organizzati da Multilario Consorzio di Circoli Velici Lariani) dove, dall’8 all’11 settembre, prenderanno parte ai Campionati Italiani Giovanili classi in doppio.

Tre gli equipaggio portacolori del CVMM che saranno impegnati sulle acque lariane: Alessio Caldarera/Thomas Trentini nella classe 420 (l’altro equipaggio di questa classe formato da Antonio Salvatorelli e Paolo Arnaldi non sarà presente per impegni con gli studi universitari); gli equipaggi Linda Gipponi/Ana Allori e Zion Mazzei/Riccardo Coppo saranno impegnati nella classe RS Feva l’imbarcazione che di fatto ha sostituito L’Equipe anche a livello federale. Una classe meno tecnica , ma sicuramente più interessante dal punto di vista dei numeri e con un cantiere molto presente nell’attività agonistica dei più giovani velisti a livello non solo nazionale, ma anche internazionale.

Questi due ultimi equipaggi si sono allenati tutta l’estate con la nuova barca dopo l’ultimo impegno con la classe L’Equipe, il raduno che si era disputato in Liguria, a Loano, all’inizio di luglio: in quell’occasione entrambi i team si erano messi in evidenza con il primo posto di Mazzei/Coppo nella categoria Evo e quello di Gipponi/Allori nella categoria Under 12.

Si è conclusa anche la stagione agonistica dell’isola con il Campionato Elbano che si è svolto nell’ultimo fine settimana di agosto a Marina di Campo: si è trattato di un vero match race – al meglio delle 7 prove – fra i due equipaggi in gara a bordo delle imbarcazioni Trident. Con il punteggio finale 4-1 ha avuto la meglio la squadra portacolori del Circolo della Vela Marciana Marina (Antonio Salvatorelli, Alessio Caldarera, Thomas Trentini) che ha battuto quella del Club Del Mare (Andrea Duelli, Matteo Cervino, Niccolò Giovanelli, Dario Guglielmi).

/) /) /) /) /) /) /) /) /) /) /) /) /)

Laura Jelmini,