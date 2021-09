MONDIALI INLINE – Da domani Roccaraso capitale dell’Hockey Inline. Inizia il Mondiale Femminile con dieci nazioni al via

Con il colpo di coda dell’estate c’era quasi da pensare che fossero finiti i momenti migliori, ma c’è ancora tempo per vivere emozioni e infatti per l’hockey inline sembra proprio essere alle porte questo momento. Stamattina da Roana (VI), sede del raduno delle nazionali italiane, sono infatti partite le nostre ragazze pronte a vivere il loro -ma anche il nostro – sogno iridato. Due anni dopo i World Roller Games di Barcellona e ancora nel pieno della pandemia da covid-19, l’hockey inline mondiale riparte. E lo fa da uno dei luoghi “storici” per questa disciplina: Roccaraso, già sede iridata nel 1996 e nel 2011. La risposta della località abruzzese alla voglia di ripartenza e di hockey giocato è stata immediata e nel giro di qualche settimana la macchina organizzativa si è messa in moto per garantire due Mondiali (dal 14 al 19 settembre toccherà al settore maschile) con tutti gli standard di qualità e sicurezza richiesti da World Skate. Grande apprezzamento è giunto per l’occasione anche da parte del presidente della World Skate Sabatino Aracu che ha voluto dimostrare tutta la sua soddisfazione durante la conferenza di presentazione:







<< Ringrazio l’Italia e la Regione Abruzzo per la pronta risposta che hanno dato alla nostra proposta organizzativa. In pochi giorni hanno deciso di supportare ancora una volta World Skate in questo progetto. A Roccaraso ospiteremo 26 squadre in rappresentanza di 17 Nazioni e siamo sicuri che apprezzeranno non solo la città ma anche tutta la regione >>. A scendere sulla pista del Pala Bolino per prime saranno le atlete impegnate dall’8 al 13 settembre nel Mondiale femminile. Dieci le nazioni al via della kermesse. Formula semplice: due gironi; poi quarti di finale, semifinali e finali. Per le quinte classificate, invece, la sfida per il 9° posto. Rispetto ai WRG di Barcellona non ci saranno “potenze” come la Repubblica Ceca, argento nella scorsa edizione, Canada e Finlandia, ma le emozioni e le “battaglie” fino all’ultimo respiro sono comunque garantite. Ci sarà, naturalmente, l’Italia del tecnico Mirko Ceschini, chiamata a confermarsi tra le “big” dopo lo splendido quarto posto del 2019, miglior risultato di sempre e proprio il Coach azzurro prima di partire per Roccaraso ha dichiarato:



<< Abbiamo vissuto un weekend “lungo” davvero intenso a Roana per la nostra nazionale femminile. Grazie alla federazione il campo è stato interamente a nostra disposizione e questo ci ha permesso di svolgere un raduno come mai era accaduto prima, dove le sessioni di allenamento sono state molto intense (circa due ore e mezzo ogni allenamento per 3 volte ogni giorno) ed hanno permesso allo staff di lavorare duro sotto tutti i punti di vista sia tattici che fisici. E’ stata poi fatta la selezione con gli ultimi “tagli” per definire il team che scenderà in campo a Roccaraso. Il gruppo è sicuramente molto affiatato e determinato; ci siamo preparati al meglio e il nostro primo obbiettivo è sicuramente la qualificazione ai quarti di finale. Un qualcosa ad oggi non del tutto scontato dato che siamo sicuramente nel girone più difficile (dall’altra parte Indie e Latvia sarebbero decisamente alla portata) e affronteremo avversarie ostiche come Colombia, Svizzera, Spagna e Argentina. In più dopo gli eventuali quarti di finale – dove ci sarà una partita con risultato dentro o fuori- sarà una vera e propria lotteria. Ma siamo pronti e determinati a vendere cara la pelle! >>



Azzurre inserite nel gruppo “B” con la Spagna (bronzo due anni fa, proprio a spese di Bisi e compagne), favorita d’obbligo, ma le nostre ragazze, seppur con qualche defezione di “peso” in organico, sono cariche e determinate a vivere un torneo da protagoniste. Debutto contro la Colombia mercoledì alle 19:30 e sulle tribune dello stadio di Roccaraso troveranno posto anche i tifosi, seppur contingentati (35% della capienza come da normative per gli impianti al chiuso) e muniti di “green pass”, come da protocollo anti contagio. Siamo pronti, stiamo ormai contando le ore che ci separano da questo esordio mondiale che inevitabilmente ci fa battere il cuore sempre più forte. Non è mai un evento qualunque ma come sempre l’Italia sarà pronta a lottare fino alla fine.



COME SEGUIRE I MONDIALI. Copertura totale garantita da FISR e World Skate sui rispettivi canali social. Dirette streaming di tutti gli incontri su World Skate Tv.

Risultati live al seguente link https://worldskate.rsportz.com/divisions/73329/games



IL MONDIALE FEMMINILE



Girone A: Francia, India, Lettonia, Messico e USA Girone B: Argentina, Colombia, Italia, Spagna e Svizzera A questo link calendario completo e informazioni protocollo Covid-19: https://bit.ly/3DSF85Q Il calendario dell’Italia nella fase a gironi: Mer. 08.09.21 ore 19:30 Italia-Colombia Gio. 09.09.21 ore 15:30 Italia-Argentina Ven. 10.09.21 ore 10:45 Svizzera-Italia Ven. 10.09.21 ore 19:00 Spagna-Italia

Queste le azzurre convocate: Giulia Brisinello (Polet Trieste), Aurora Benedetto (Old Style Torre Pellice), Arianna Bisi (Invicta Modena), Elisa Dibennardo (Skating Velletri), Emma Pol (Cus Verona), Mara Faravelli (Novi Hockey), Giovanna Speranza (Tergeste Trieste), Giulia Dalla Bà (Cus Verona), Sara Guazzi (Ghosts Padova), Laura Giannini (CV Skating), Letizia Barocci (Libertas Genzano), Eleonora Raia (CV Skating), Rebecca Piccinini (Cus Verona), Sharon Roccella (Cus Verona), Veronica Novelli (CV Skating), Melissa Di Giovanni (Old Style Torre Pellice). Staff tecnico: Mirko Ceschini (allenatore); Antonio Vendrame (ass. allenatore); dr. Diego Baù (medico); Annalisa Grasselli (attrezzista). Responsabile squadre nazionali: Gianluca Tomasello