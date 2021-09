L’Italia del Football in finale agli Europei Tackle!

Ufficializzata la vittoria ‘a tavolino’ per 35 a 0 della Nazionale Italiana contro la Francia. La finalissima del Campionato Europeo tackle si giocherà a Malmö (Svezia) domenica 31 ottobre contro la Svezia, che lo scorso 7 agosto ha battuto la Finlandia 22 a 14 nella seconda semi-finale in programma.

Ad un mese esatto dall’annullamento della semifinale contro la Francia, la Federazione Internazionale (IFAF) ha ufficializzato la vittoria a tavolino dell’Italia per 35 a 0, sancendo dunque il diritto della nostra Squadra Nazionale alla disputa della finalissima del Campionato Europeo di Gruppo A.

La partita contro i cugini d’Oltralpe, in programma il 7 agosto a Piacenza, era stata annullata a causa del rilevamento di diversi casi di positività al Covid+ nel team francese, sottoposto ai tamponi di routine la mattina dell’evento. Con lo Stadio Garilli tirato a lucido e pronto ad ospitare l’attesissima sfida internazionale, i tifosi in viaggio e il ‘Blue Team’ già allo stadio, la notizia dell’inevitabile cancellazione aveva gettato tutti nello sconforto più totale. La squadra era pronta, la preparazione era stata curata dal coaching staff nei minimi dettagli e l’intera Federazione aveva lavorato alacremente per settimane per regalare agli appassionati uno spettacolo a lungo atteso.

Ieri sera, finalmente, è arrivata però la notizia che, quanto meno, oltre al danno non ha aggiunto la beffa: sarà l’Italia a giocare il match per il titolo continentale! L’avversario che gli azzurri dovranno affrontare, l’ultimo ostacolo verso un trofeo che manca dalle bacheche italiane da tanti, troppi anni, sarà la fortissima Svezia, che sempre lo scorso 7 agosto ha battuto la Finlandia per 22 a 14 nella seconda semifinale in programma.

La partita si giocherà però fuori casa, per la precisione a Malmö, in Svezia domenica 31 ottobre, probabilmente attorno all’ora di pranzo (dettagli in via di definizione).

Alla vigilia dell’’avvio dei Campionati Europei Jr. di Flag Football (Grosseto, 9-11 settembre), dove le nostre 4 squadre nazionali in gara (U15 e U17, maschile e femminile) proveranno a regalare agli appassionati italiani nuove, grandi emozioni in questa fantastica estate sportiva, l’Italia del football può aggiungere un altro importante appuntamento a calendario: la finalissima degli Europei di Gruppo A, un risultato ampiamente meritato al di là delle disavventure dei nostri ultimi avversari (che competeranno per il terzo gradino del podio, sempre a fine ottobre, contro la Finlandia).

Ph. Credits: @CUBOPhoto Milano

Barbara Allaria