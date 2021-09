Campionati Europei Jr.Flag finalmente al via!

Domani, 8 settembre, alle 18.30, nel Teatro Tenda della Fattoria La Principina di Grosseto, la Cerimonia di Apertura degli European Youth Flag Football Championships. Sei le nazioni in gara, con l’Italia che schiererà ben 4 formazioni: due U15 e due U17, maschile e femminile. Foto: il teatro tenda)

Dopo ben 5 anni di attesa, tornano i Campionati Europei Jr. di Flag Football: l’ultima edizione, quella del 2016, aveva visto trionfare la Nazionale Italiana Under 15 che, dunque, dal 9 settembre è chiamata a difendere il titolo continentale. Lo farà in ottima compagnia, però, perché per la prima volta la Fidaf schiererà in campo ben 4 formazioni: due U15 (maschile e femminile) e due U17 (maschile e femminile). La principale novità della rassegna continentale 2021, infatti, sarà la presenza del settore femminile, vero e proprio traguardo per tutto il movimento del football americano europeo.

Domani, 8 settembre, alle ore 18.30, presso il Teatro Tenda della Fattoria La Principina di Grosseto, sede dell’intera manifestazione, si svolgerà la Cerimonia di Apertura, alla presenza del Sindaco del capoluogo toscano, nonché Presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ovvero delle due istituzioni che patrocinano l’evento, organizzato dalla FIDAF per conto della Federazione Internazionale (IFAF).

Al cospetto delle istituzioni e dei vertici della nostra Federazione, sfileranno le 6 nazioni partecipanti: Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Italia, per un totale di 15 squadre in gara.

“Aspettavamo questi Campionati Europei da 5 anni e, malgrado le enormi difficoltà legate alla pandemia, che hanno costretto moltissime nazioni a rinunciare alla partecipazione, siamo estremamente soddisfatti di essere riusciti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione” – ha commentato il Prof. Leoluca Orlando, Presidente della Fidaf. “Ancora una volta la nostra Federazione ha risposto ‘presente’ alla chiamata della Federazione internazionale e farà del proprio meglio, come sempre, per garantire a tutti gli atleti, gli allenatori e gli accompagnatori presenti un’esperienza indimenticabile. Desidero sin da ora ringraziare la Città e la Provincia di Grosseto per l’ospitalità: poter offrire ai nostri ospiti internazionali lo spettacolo impareggiabile della Maremma toscana costituisce per noi il fiore all’occhiello di questi Campionati Europei. Resta solo un po’ di rammarico per le restrizioni che, forzatamente, dovremo imporre a tutti i partecipanti. La sicurezza prima di tutto, e per tale ragione non sarà consentito uscire dalla Fattoria La Principina per tutta la durata dell’evento, limitando la presenza del pubblico ai soli ospiti della struttura. Che vinca il migliore!”.

Il primo impegno delle nostre squadre nazionali sarà giovedì 9 settembre, quando l’Italia U15 Campione d’Europa in carica sfiderà alle 9.45 la Slovacchia (diretta streaming sulla pagina Facebook della Fidaf). In contemporanea scenderà in campo anche la formazione U15 femminile, in gara contro la Slovenia. Alle 11.00, esordio della Nazionale U17 femminile contro le pari età austriache. Programma completo e risultati LIVE a questo link: http://italia.fidaf.org/2021-european-youth-flag-football-championships/

