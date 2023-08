SERIE , si parte domenica 3 settembre, ma tutto potrebbe cambiare

Il Campionato Srerie C con i tre gironi A,B e C 2023-24 inizierà domenica 3 settembre.

O Gironi A e B sono stati entrambo composti da 20 squadre, mentre oò Girone C ,anca una squadra La decisione è ufficiale, così come la formazione dei calendari. La data di inizio tiene conto del Consiglio di Stato di fine agosto a cui ha fatto ricorso la Reggina per la riammissione in B. La sua presenza o meno nel campionato cadetto potrà cambiare le cose anche in C. Vediamo come.

I tre gruppi A, B e C sono divisi, come di consueto, territorialmente e in venti squadre ciascuno. È assente nella lista il Brescia, retrocesso ai playout nella scorsa B ma che sarebbe la prima ripescata in caso di definitiva esclusione della Reggina. Ecco perché c’è una X (al momento nel girone C del Sud) insieme alle altre 59 squadre ai nastri di partenza.

Cosa potrà accadere:: REGGINA RIAMMESSA IN B, IL BRESCIA RESTA IN C

In caso di decisione favorevole alla Reggina al Consiglio di Stato, accadrebbe questo:

Il Brescia andrebbe nel girone A, al posto (attuale) dell’Alessandria

L’Alessandria andrebbe nel girone B, al posto (attuale) del Pescara

Il Pescara andrebbe nel girone C, riempiendo la casella X

Oppure : REGGINA OUT DALLA B E IL BRESCIA SALE IN B

A quel punto ci sarebbe da riempire, soltanto, la X attuale. Stando alla graduatoria del Consiglio Federale Figc pubblicata il 24 luglio scorso, la prima società avente diritto è la Casertana. Seconda in graduatoria generale, ma alle spalle della sola Atalanta U23, che ha già sostituito in organico il Siena piazzandosi nel girone A.

IN CASO DI SECONDA SQUADRA RIAMMESSA IN B (PERUGIA/SPAL)

Il Consiglio di Stato esaminerà anche il ricorso del Perugia e della Spal (attualmente entrambe nel girone B di Serie C) per la riammissione in Serie B. In quel caso, il posto di uno dei due club verrebbe preso dalla terza squadra in graduatoria del Consiglio Federale Figc del 24 luglio, cioè il Piacenza. Che sostituirebbe direttamente il Perugia/Spal nel gruppo B senza ulteriori slittamenti.

LE 20 SQUADRE DEL GIRONE A:

Albinoleffe

Alessandria

Arzignano

Atalanta U23

Fiorenzuola

Giana Erminio

Vicenza

Legnago Salus

Lumezzane

Mantova

Novara

Padova

Pergolettese

Pro Patria

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Trento

Triestina

Virtus Verona

pubblicità

7/21

LE 20 SQUADRE DEL GIRONE B

Ancona

Arezzo

Carrarese

Cesena

Fermana

Gubbio

Juventus Next Gen

Lucchese

Olbia

Perugia

Pescara

Pineto

Pontedera

Recanatese

Rimini

Sestri Levante

Spal

Torres

Virtus Entella

Vis Pesaro

LE 19 SQUADRE DEL GIRONE C (E LA X)

Messina

Audace Cerignola

Avellino

Benevento

Brindisi

Catania

Crotone

Foggia

Giugliano

Juve Stabia

Latina

Monopoli

Monterosi Tuscia

Picerno

Potenza

Sorrento

Taranto

Turris

Virtus Francavilla

X