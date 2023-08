Junior Fasano stabilito il calendario dei test pre-campionato.

Procede senza intoppi la preparazione della Sidea Group Junior Fasano, giunta alla terza settimana di lavoro, in vista della Serie A Gold 2023/24, che avrà inizio il prossimo 9 settembre con la gara interna contro il Rubiera.

In attesa delle prime sfide ufficiali, i campioni d’Italia in carica saranno protagonisti, come di consueto, di una serie di test, particolarmente utili per migliorare l’intesa tra gli atleti di una rosa ricca di novità.

Nello specifico la compagine biancazzurra affronterà sabato 12 agosto alle 18.30 il Conversano al Pala San Giacomo, per poi volare a Sassari dove tra sabato 19 e domenica 21 si svolgerà la 5^ edizione del Torneo Internazionale Handball Cup Banco di Sardegna, al quale parteciperanno, oltre i padroni di casa della Raimond, anche i rumeni del Potaissa Turda ed i bosniaci dello Sloboda Tuzla, con tutte le partite che si disputeranno al PalaSantoru e che saranno trasmesse in streaming su Directa Sport. L’ultimo test, al momento in programma, si svolgerà infine a Fasano nella palestra Zizzi, dove alle 18 di sabato 26 agosto arriverà l’Handball Lanzara, team salernitano che disputerà la prossima Serie A Silver.