Senza le due ‘stelle’ Osimhen e Kvara il Napoli batte in amichevole l’Augsburg 1-0.

A Castel di Sangro. Privi di Osimhen e Kvaratskhelia, entrambi out per problemi fisici, gli uomini di Garcia dominano in lungo e in largo il primo tempo, andando poi a colpire nella ripresa: a decidere il match è Rrahmani, che al 62’ stacca di testa sul preciso corner di Elmas.