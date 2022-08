MotoGP | Gp Silverstone Qualifiche:pole di Zarco

MotoGP Gp Gran Bretagna Qualifiche – Johann Zarco ha conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP, 12esima tappa del Motomondiale 2022

Per il pilota francese del Team Ducati Pramac si tratta dell’ottava pole in MotoGP, la seconda della stagione. In prima fila partiranno anche Maverick Vinales con l’Aprilia e Jack Miller con la Ducati Factory. Zarco che ha girato in 1:57.767 ha preceduto Vinales di soli 98 millesimi e Miller di 0.164s.

Il Campione in carica Fabio Quartararo, è quarto, davanti alla Ducati Factory di Pecco Bagnaia e Aleix Espargarò sesto.





MotoGp Qualifica 2 Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 5 Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:57.767 2 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing 1:57.865 0.098 3 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:57.931 0.164 4 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:57.938 0.171 5 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:57.961 0.194 6 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing 1:57.966 0.199 7 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:58.101 0.334 8 23 Enea Bastianini Ducati Gresini Racing Motogp 1:58.106 0.339 9 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing 1:58.174 0.407 10 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:58.317 0.550 11 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:58.318 0.551 12 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:58.543 0.776