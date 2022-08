Moto2 Gp Gran Bretagna Qualifiche – Augusto Fernandez ha conquistato la pole

Il pilota del Team KTM Ajo ha fatto segnare il miglior giro con il crono di 2:04.103, crono che gli ha permesso di battere di 0.034s Joe Roberts (ItalTrans) e per 0.143s Ai Ogura (Team Asia)

Quarto tempo per la Albert Arenas (Aspar), seguito dal nostro Celestino Vietti (Mooney VR46) autore di una scivolata fortunatamente senza conseguenze. Alle spalle dell’italiano, che dovrà scontare un long lap penalty in gara, Jake Dixon (Aspar) e Bo Bendsneyder (SAG). Ottavo tempo per Alonso Lopez (SpeedUp) che precede Marcel Schrotter (IntactGP) e Aron Canet (Flexbox HP40) che completa la top ten.

Fuori dai dieci Tony Arbolino (Marc VdS) che scatterà dall’undicesima casella. Buona qualifica per Alessandro Zaccone (Gresini) che dopo aver superato la tagliola della Q1 scatterà dalla 18esima casella.

moto2 Qualifica 2 Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 37 Augusto Fernandez Kalex Red Bull Ktm Ajo 2:04.103 2 16 Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 2:04.137 0.034 3 79 Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 2:04.280 0.177 4 75 Albert Arenas Kalex Gasgas Aspar Team 2:04.386 0.283 5 13 Celestino Vietti Kalex Mooney Vr46 Racing Team 2:04.498 0.395 6 96 Jake Dixon Kalex Gasgas Aspar Team 2:04.505 0.402 7 64 Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika Sag Team 2:04.560 0.457 8 21 Alonso Lopez Boscoscuro Cag Speed Up 2:04.697 0.594 9 23 Marcel Schrotter Kalex Liqui Moly Intact Gp 2:04.887 0.784 10 40 Aron Canet Kalex Flexbox Hp40 2:04.891 0.788 11 14 Tony Arbolino Kalex Elf Marc Vds Racing Team 2:04.899 0.796 12 9 Jorge Navarro Kalex Flexbox Hp40 2:04.909 0.806 13 6 Cameron Beaubier Kalex American Racing 2:04.934 0.831 14 52 Jeremy Alcoba Kalex Liqui Moly Intact Gp 2:05.058 0.955 15 18 Manuel Gonzalez Kalex Yamaha Vr46 Master Camp Team 2:05.090 0.987 16 35 Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 2:05.197 1.094 17 12 Filip Salac Kalex Gresini Racing Moto2 2:05.342 1.239 18 61 Alessandro Zaccone Kalex Gresini Racing Moto2 2:05.449 1.346