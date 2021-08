Motogp Gp Stiria. Pole di Martin

La pole position del Gran Premio di Stiria classe MotoGP è andata ad un sorprendente Jorge Martin, Ducati Pramac.

Sul tracciato del Red Bull Ring di Spielberg, dove domani è in programma la decima tappa del Motomondiale 2021, il rookie della Ducati rientrato a Barcellona dopo un brutto infortunio, ha fatto segnare il best-lap con il crono di 1:22.994, andando a prendere la seconda pole in Top Class.

In prima fila anche la Ducati ufficiale di Bagnaia, staccato di soli 44millesimi e il leader del mondiale Fabio Quartararo, che aveva fatto il miglior tempo, poi tolto per track-limits.

Per la Ducati si tratta delle 48esima pole in Top Class, la quarta in stagione, mentre per Bagnaia è la quinta prima fila in MotoGP.

MotoGp Qualifica 2 Red Bull Ring – Stiria – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 89 Jorge Martin Ducati Pramac Racing 1:22.994 2 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:23.038 0.044 3 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:23.075 0.081 4 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:23.300 0.306 5 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:23.322 0.328 6 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:23.376 0.382 7 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:23.448 0.454 8 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:23.489 0.495 9 12 Maverick Vinales Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:23.508 0.514 10 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu 1:23.536 0.542 11 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol 1:23.841 0.847 12 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:23.944 0.950