F1: dominio Red Bull prime turno prove libere Gp d’Inghilterra

La Red Bull detta i tempi nel primo turno in controllo nel primo turno di prove del Gran Premio d’Inghilterra.

A Silverstone Max Verstappen consegna 448 millesimi al compagno di squadra Sergio Perez. Dietro la coppia Red Bull Alexander Albon terzo tempo a quarantuno soli millesimi dal messicano.

Quarto tempo per Fernando Alonso Aston Martin a 668 millesimi da Verstappen.

Charles Leclerc chiude la top five con la migliore delle Ferrari (dodici soli millesimi in più del due volte campione del mondo spagnolo), mentre l’altro ferrarista Carlos Sainz è settimo a 757 millesimi dalla vetta. Esteban Ocon che chiude sesto con la Alpine. Fuori dalla top ten le due Mercedes: dodicesimo tempo per Lewis Hamilton, quattordicesimo per George Russell.

Undicesimo tempo di Nyck De Vries con Alpha Tauri (il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda è sedicesimo). Non va oltre il tredicesimo tempo Pierre Gasly con la seconda Alpine. Lontane le due Alfa Romeo Alfa Romo con Valtteri Bottas e di Ghuanyu Zhou. rispettivamente uindicesima e diciottesima.

Ultima fila virtuale per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, autori rispettivament del diciannovesimo e del ventesimo tempo.