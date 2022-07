Tour de France , Adej Pogacar si prende tutto!

Foto © ASO / Balletto Paolino Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa a Longwy e ha preso il comando della classifica generale dopo che Wout van Aert ha guidato con un grande brio al comando per tutto il giorno meno gli ultimi undici chilometri nella tappa più lunga della 109a edizione della la gara. Michael Matthews e David Gaudu hanno completato il podio della tappa. Ordine d'arrivo 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in 4h27'13'' 2. Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) a 0” 3. David Gaudu (Groupama-FDJ) a 0'' CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in 20h44'44'' 2. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) a 4'' 3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a 31”

