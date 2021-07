Uefa Euro 2020: Italia-Spagma 1-1- (4-2) do po i calci di rigore. Azzurri in finale

Italia batte la Spagna ai calci di rigore . Dopo i tempi supplementari terminati 1-1.

Una buona Italia , accede alla finale Uefa Euro 2020 contro un’ottima Spagna. Azzurri in vantaggi con Chiesa al 60′. Morata pareggia all’80’. Dopo i tempi supplementari il risulato non cambia. L’Italia si difende ma è in affanno . Si va ai calci di rigore :errore di Morata con Donnarumma che para il penalty dello spagnolo. Jorginho realizza quello della vittoria che porta l’Italia di Mancini a giocarsi il tirolo nella fnale a Wembley del prossio 11 giugno. L’aversaria degli azzurri una tra Inghilterra e Danimarca.

Il Tabellino di Italia-Spagna e il commento alla partita

ITALIA-SPAGNA 1-1 (5-3 d.c.r.)

RETI: 60′ Chiesa, 80′ Morata

ITALIA: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson

(74′ Toloi), Barella (85′ Locatelli), Jorginho, Verratti (73′ Pessina),

Chiesa (107′ Bernardeschi), Immobile (61′ Berardi), Insigne (85′

Belotti). C.T. Roberto Mancini.

SPAGNA: Unai Simon, Azpilicueta (85′ Marcos Llorente), Eric

Garcia (109′ Pau Torres), Laporte, Jordi Alba, Koke (70′ Rodri),

Busquets (106′ Thiago Alcantara), Pedri, Oyarzabal (70′ Moreno),

Dani Olmo, Ferran Torres (61′ Morata). C.T. Luis Enrique.

ARBITRO: Brych (Germania).

SEQUENZA RIGORI: Locatelli (I, parato), Dani Olmo (S, alto), Belotti

(I, gol), Moreno (S, gol), Bonucci (I, gol), Thiago Alcantara (S,

gol), Bernardeschi (I, gol), Morata (S, parato), Jorginho (I, gol).

NOTE: ammoniti Busquets, Toloi, Bonucci.

