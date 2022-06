E’ morto Gianni Clerici, uno dei più grandi esperti al mondo di tennis. Aveva 91 anni

Ha scritto più di 6.000 articoli sportivi ed è stato uno dei commentatori tecnici italiani più importanti, al fianco di Rino Tommasi

E’morto a 91 anni Gianni Clerici, giornalista e scrittore, firma storica di “Repubblica”, che ne ha dato la notizia. E’ stato un giocatore di tennis e poi per tutta la vita ha scritto di questo sport. Clerici, scrive il quotidiano in un pezzo in memoria pubblicato sul sito, “ha forgiato un esercito, consapevolmente o inconsapevolmente: un paio di generazioni di appassionati del tennis, e di aspiranti giornalisti di tennis. Ha indicato a tutti noi la strada maestra. E gliene saremo sempre, infinitamente, grati. Ma forse tutto questo è perfino riduttivo per raccontarne la grandezza, la lezione. Non solo di sport, non solo di tennis“. Non a caso, era considerato uno dei più grandi esperti di tennis del mondo: per il numero e la qualità delle sue pubblicazioni era stato inserito nel 2006 nella International Tennis Hall of Fame, secondo italiano presente dopo Nicola Pietrangeli (insignito del riconoscimento nel 1986).

A lui la Federazione Italiana Tennis e Sport e Salute hanno deciso di intitolargli la sala stampa degli Internazionali BNL d’Italia, anche se dovesse cambiare locazione e forma in futuro.