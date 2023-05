Serie A Tim: Roma – Inter 0-2. Dimarco-Lukaku rovinano i piani Champions ai giallorossi

L’Inter centra la terza vittruia consecutivanerazzurri sempre più in corsa per un posto in Champions League.

Allo stadio Olimpico la squadra di Inzaghi vince 2-0 lo scontro diretto con la Roma e si porta a quota 63 in classifica

Nel primo tempo Onana vola su un destro di Pellegrini e Dimarco (33′) sblocca il match su assist di Dumfries. Nella ripresa poi i giallorossi reagiscono e protestano per un tocco di mano in area di Darmian, ma Lukaku (74′) chiude i conti approfittando di un errore di Ibanez. Nel finale Lautaro centra una traversa.

IL TABELLINO

ROMA-INTER 0-2

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio ; Mancini , Cristante , Ibanez ; Zalewski (48′ st Missori ), Camara (48′ st Pisilli ), Matic (48′ st Tahirovic ), Bove (27′ st Dybala ), Spinazzola ; Pellegrini ; Belotti (30′ st Abraham ).

A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Llorente, Keramitsis, Wijnaldum, Volpato, Solbakken, El Shaarawy. All.: Mourinho

Inter (3-5-2): Onana ; Darmian , Acerbi , Bastoni ; Dumfries (15′ st Bellanova ), Barella (37′ st Gagliardini ), Brozovic , Calhanoglu (26′ st Mkhitaryan ), Dimarco (26′ st De Vrij ); Lukaku , Correa (15′ st Martinez).

A disp.: Handanovic, Cordaz, Zanotti, Fontanarosa, Asllani, Carboni, Dzeko. All.: Inzaghi 6

Arbitro: Maresca

Marcatori: 33′ Dimarco (I), 29′ st Lukaku (I)

Ammoniti: Mancini, Pellegrini, Spinazzola (R); Martinez, Gagliardini (I)