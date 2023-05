Serie A Tim: Napoli-Fiorentina 1-0 Osimhen su calcio di rigore

Il Napoli ha battuto 1-0 la Fiorentina nella 32a giornata di Serie A, .

Gli azzurri i Spalletti hanno superato i viola di Italiano grazie al calcio di rigore di Osimhen al 74′, il secondo dopo aver fallito il precedente al 48′ facendoselo respingere da Terracciano. Per la Fiorentina più di un’occasione nel primo tempo con Jovic e nel finale occasionissime per Nico Gonzales l’argentino liberissimo di calciare in area spedisce a lato e Kouamé , servito in verticale calcia alto sull’uscita dell’ottimo Gollini.

IL TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA 1-0

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera; Anguissa, Demme (1′ st Lobotka), Elmas (39′ st Zerbin sv); Lozano (45′ Kvaratskhelia), Osimhen (32′ st Simeone), Raspadori (1′ st Zielinski). A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Rrahmani, Bereszynski, Zedadka, Ndombele, Politano, Zerbin, Gaetano. All.: Spalletti.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (1′ st Venuti), Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan (21′ Mandragora); Gonzalez, Bonaventura (21′ st Castrovilli), Sottil; Jovic. A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Biraghi, Ranieri, Saponara, Ikone, Bianco, Barak, Brekalo, Kouamé. All.: Italiano.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 29′ st rig. Osimhen

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Note: 3′ st Terracciano (F) para un rigore a Osimhen (N)

—