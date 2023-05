Serie A Tim: Ciofani – Vásquez. Cremonese-Spezia 2-0

La Cremonese non molla e crede ancora nella salvezza. Nello scontro diretto , Spezia battuto 2-0.

punizione laterale, Vásquez svetta sul secondo palo e batte Drągowski I grigiorossi di Ballardini salgono a quota 24 punti e portandosi a -3 dalle terzultime, aspettando Lecce-Verona. Dopo un primo tempo complicato, con le grandi parate di Carnesecchi, Ciofani fa esplodere lo Zini al 41′ , l’attaccante approfitta di un rimpallo fortunato tra i centrali e poi fulmina Drągowski col sinistro. Nella ripresa, Vásquez raddoppia:punizione laterale, Vásquez svetta sul secondo palo e batte Drągowski. I orossimi impegni per i grigiorossi – sulla carta -sono proibitivi: Juventus, Bologna, Lazio e Salernitana. Lo Spezia incassa lat erza sconfitta consecutiva e soli nove punti nel girone di ritorno, unico acuto della squadra di Semplici la vittoria contro l’Inter lo scorso 10 marzo.

IL TABELLINO

CREMONESE-SPEZIA 2-0

CREMONESE (3-4-1-2) – Carnesecchi ; Ferrari (20′ st Chiriches 6), Lochoshvili , Vásquez ; Sernicola , Castagnetti (20′ st Benassi ), Meité , Valeri ; Galdames ; Okereke (47′ st Buonaiuto), Ciofani (43′ st Afena-Gyan s). All. Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ghiglione, Chiriches, Acella, Benassi, Basso Ricci.

SPEZIA (4-3-3) – Drągowski ; Amian , Wisniewski , Ampadu , Nikolaou (8′ st Reca ); Bourabia (8′ st Nzola ), Esposito (32′ st Cipot), Ekdal ; Agudelo (32′ st Kovalenko ), Shomurodov , Gyasi (15′ st Verde 6). All. Semplici. A disposizione: Zoet, Marchetti, Salva Ferrer, Caldara, Żurkowski.

Arbitro: Guida.

Marcatori: 41′ Ciofani (C), 32′ st Vásquez (C).

Ammoniti: Agudelo (S), Ampadu (S)