Juvebnus, Allgeri:”bravi i ragazzi, non hanno dispero energie nervose”

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri è soddisfatto del risultato.

“Oggi abbiamo vinto una partita importante e difficile – ha spiegato il tecnico della Juve – e soprattutto contro l’Atalanta che è una forte squadra .

“Oggi i ragazzi sono stati bravi nel comportamento in campo perché non hanno disperso energie nervose e su questo dobbiamo continuare a lavorare”, ha aggiunto. “I cori contro Vlahovic? Purtroppo sono momenti brutti e non vanno bene, bisogna cercare di ignorarli anche se non è facile – ha continuato -. Ma a queste cose ci deve pensare chi di dovere”.