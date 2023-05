Inter , Inzaghi:”i ragazzi sono da abbracciare tutti”

Simone Inzaghi si gode il successo (2-0( contro la Roma , e con la testa già all’Euroderby contro il Milan:

“La squadra è stata sempre in partita, questi ragazzi sono da abbracciare tutti per ciò che stanno facendo da aprile. Stiamo facendo un grandissimo sforzo, siamo l’Inter e vogliamo affrontare tutte le competizioni fino in fondo. Queste semifinali e finali ce le giochiamo fino alla fine con tanto gusto, le partite hanno una difficoltà estrema ora”.

La semifinale di mercoledì? “È su 180 minuti, ne abbiamo giocate tante di semifinali, dobbiamo ragionare sui 180, sapendo che ci sono episodi e momenti, dovremo soffrire insieme, come oggi anche. Sarà un derby aperto per formazione e ballottaggi. A 72 ore dalla gara può succedere sempre di tutto, la formazione ce l’ho in testa ma magari i giocatori mi fanno cambiare idea”.