F1 , Gp Miami: Pole di Perez

Sergio Perez conquista la pole position nel GP di Miami di F1

Un vero omaggio di Charles Leclerc andato a muro nel finale della sessione e bandiera rossa con la chiusura in anticippo della Q3 , il monegasco regala la pole al messicano (Red Bull), che partirà in griglia davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso. Seconda fila per Sainz davanti a Magnussen.Terza fila per Gasly e Russell davanti a Leclerc (7°) e all’Alpine di Ocon, mentre Verstappen partirà 9° aal fianco di Valtteri Bottas col quale in Q3 ha duellato più volte per prendere posizione nel giro di lancio. Lewis Hamilton che invece prenderà il via dalla casella numero 13.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1. Sergio Perez (Red Bull) 1:26.841

2. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:27.202

3. Carlos Sainz (Ferrari) 1:27.349

4. Kevin Magnussen (Haas) 1:27.767

5. Pierre Gasly (Alpine) 1:27.786

6. George Russell (Mercedes) 1:27.804

7. Charles Leclerc (Ferrari) 1:27.861

8. Esteban Ocon (Alpine) 1:27.935

9. Max Verstappen (Red Bull)

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11. Alexander Albon (Williams) 1:27.795

12. Nico Hulkenberg (Haas) 1:27.903

13. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:27.975

14. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1:28.091

15. Nyck De Vries (AlphaTauri) 1:28.395

16. Lando Norris (McLaren) 1:28.394

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1:28.429

18. Lance Stroll (Aston Martin) 1:28.476

19. Oscar Piastri (McLaren) 1:28.484

20. Logan Sargeant (Williams) 1:28.577