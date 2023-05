Cremonese, Ballardini:”l’obiettivo è fare il massimno domenica prosimma”

Al ternine del match vinto contro lo Spezia, lo stadio Zini esplode. La vittoria contro lo Spezia avvicina alla salvezza la squadra di Ballardini

Cremona torna a a sognare un’incredibile salvezza. Con il 2-0 alla squadra di Semplici adesso i grigiorossi sono a soli tre punti da Spezia e Verona.

“Adesso non cambia niente, l’obiettivo ora è fare il massimo domenica prossima contro una squadra che si gioca tanto come noi”, ha detto il tecnico dopo la quarta partita in nove giorni. Di certo però c’è che la sua Cremonese sta bene, forse è la squadra che sta meglio tra quelle in lotta, che nelle ultime giornate avranno tutte un calendario piuttosto complicato.