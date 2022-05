Sassuolo , Dionisi:”oggi avevamo l’occasione per scavalcare il Torino”

“Un po’ di rammarico c’e’, peccato aver chiuso il primo tempo sull’1-0 e aver tenuto in vita l’Udinese che, lo sappiamo, sulle palle sporche e’ pericolosa.

Oggi era importante fare la prestazione, loro sono una squadra fisica, potevamo soffrirla. Con l’Udinese non avevamo un trend positivo; peccato”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo l’1-1 con l’Udinese. “Oggi avevamo la possibilita’ di scavalcare il Torino, i ragazzi hanno messo in campo anche quello che non avevano messo a Napoli”.