Juventus , Allegri:” quando si perde dispiace sempre”

Massimiliano Allegri commenta la sconfitta con il Genoa nei minuti finali. “

“Dispiace perdere. Ne facciamo tesoro, mercoledì c’è la finale di Coppa e non possiamo sbagliare così tanto”.Su Vlahovic: “Ha fatto una delle migliori gare a livello tecnico, l’ho tolto perché avevo Morata fresco e per farlo rifiatare. Sono molto contento di come ha giocato tecnicamente. Io ho provato a spiegarlo ma sono sempre stato attaccato come se ce l’avessi con Vlahovic: è un giovane, ha meno gare degli altri in Serie A. Attraverso questo deve trovare un equilibrio”