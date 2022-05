Genoa , Blessin:”quando si vince è sempre bello. Questo è il calcio”

Dopo la clamorosa vittoria in rimonta contro la Juve, Blessin è soddisfatto. “E’ difficile da descrivere cosa è successo – ha spiegato a Sky Sport il tecnico del Genoa

-. Non siamo partiti bene. Nei primi venti minuti abbiamo avuto dei problemi, poi abbiamo migliorato e siamo cresciuti”. “Dopo il gol di Dybala sembrava tutto finito. Ma bisogna crederci e devono crederci soprattutto i giocatori – ha aggiunto -. Gli ultimi quindici minuti sono stati incredibili: Kean ha sbagliato un gol quasi fatto e Domenico ha segnato il rigore che ha deciso la partita”. “Criscito aveva una pressione incredibile andando sul dischetto dopo l’errore nel derby – ha continuato -. Sono emozioni indescrivibili”. “Siamo vicini alle altre squadre in lotta per la salvezza – ha concluso -. Quando si vince è sempre bello. Questo è il calcio”.