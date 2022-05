Sergio Perez /Red Bull) miglior tempo nelle terze prove libere al Gp di Miami .

Il messicano chiude il turno con 194 millesimi di vantagio su Charles Leclerc e 345 sul proprio capitano Max Verstappen. Alle spalle dei primi tre, due ex ferraristi: Fernando Alonso e Sebastian Vettel, il “cavallino” del futuro Mick Schumacher e quello di oggi Carlos Sainz (+0.868). Tornano nei quartieri bassi della classifica le Mercedes: quindicesimo tempo per Lewis Hamilton, diciassettesimo per George Russell.