F1 , Go Miami : favoloso Leclerc, pole position davanti a Sainz

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP di Miami. E’ splendida doppietta Ferrari, con Sainz secondo davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez. Non è sceso in pista Ocon per i danni riportati all’Alpine dopo l’incidente nelle terze libere.

Dopo 16 anni la Ferrari torna a cqonquistare una pole positione in terra statunitense. L’ultima volta con Michael Shumacker.



Classifica e tempi Q3 a Miami

1

C. Leclerc (B)

Ferrari

1’28″796

2

C. Sainz (B)

Ferrari

1’28″986

3

M. Verstappen (B)

Red Bull

1’28″991

4

S. Perez (B)

Red Bull

1’29″036

5

V. Bottas

Alfa Romeo

1’29″475

6

L. Hamilton (B)

Mercedes

1’29″625

7

P. Gasly (B)

AlphaTauri

1’29″690

8

L. Norris (B)

McLaren

1’29″750

9

Y. Tsunoda (B)

AlphaTauri

1’29″932

10

L. Stroll (B)

Aston Martin

1’30″676