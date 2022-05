Consorzio inglese acquista il Chelsea

Un consorzio guidato da Todd Boehly, comproprietario dei LA Dodgers, e sostenuto da Clearlake Capital ha firmato un contratto per l’acquisizione del Chelsea per quattro miliardi di sterline. Lo riporta il Telegraph. La firma, spiega la testata britannica, è stata siglata dopo “una settimana di intense trattative”.

Finisce così l’era di Roman Abramovich a capo della squadra di calcio inglese, dopo che l’imprenditore russo aveva deciso di metterla in vendita in seguito all’invasione dell’Ucraina, che ha compromesso e reso difficili gli affari all’estero di numerosi oligarchi di Mosca. L’operazione potrà essere perfezionata solo dopo il via libera del governo britannico e della Premier League, il campionato di calcio inglese.