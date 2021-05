Serie B – Risultati 37^ giornata

Colpo della Salernitana che ha battuto l’Empoli già promosso nella massima Serie. All’Arechi finisce 2-0. La squadra campana si avvicina alla Serie A.

Cosenza battuto con un netto 3-0 dal Monza. Lecce-Reggina pareggiano 2-2.

Retrocedeno in Serie C Pescara e Reggiana.

Il Lecce esce dalla corsa a tre dopo il 2-2 interno con la Reggina e disputerà i playoff, retrocesse in Serie C sia Pescara che Reggiana (ko contro Cremonese e Spal).

Nell’ultima giornata la Salernitana potrebbe festeggiare la promozione in A allo stadio Adriatico contro il Pescara. Mentre Pordenone-Cosenza deciderà i giochi in zona playout.

SERIE B, 37ª GIORNATA

ASCOLI-CITTADELLA 2-0 [39′ Buchel, 49′ pt Bajic]

BRESCIA-PISA 4-3 [9′ Marin (P), 18′, 65′ e 82′ Ayè (B), 52′ rig. Donnarumma (B), 68′ De Vitis (P), 86′ Sibilli (P)]

COSENZA-MONZA 0-3 [72′ Balotelli, 82′ D’Errico, 88′ Diaw]

CREMONESE-PESCARA 3-0 [28′ rig. Ciofani, 63′ Nardi, 72′ Valzania]

ENTELLA-CHIEVO 1-3 [1′ Mancosu (E), 7′ Gigliotti (C), 43′ Di Gaudio (C), 50′ Canotto (C)]

FROSINONE-VICENZA 1-1 [74′ Vandeputte (V), 76′ Brignola (F)]

LECCE-REGGINA 2-2 [7′ Edera (R), 14′ e 16′ Stepinski (L), 27′ Montalto (R)]

REGGIANA-SPAL 1-2 [35′ Esposito (S), 64′ Varone (R), 68′ Espeto (S)]

SALERNITANA-EMPOLI 2-0 [32′ Bogdan, 93′ A. Anderson]

VENEZIA-PORDENONE 0-0

CLASSIFICA SERIE B

EMPOLI 70 punti

SALERNITANA 66

MONZA 64

LECCE 62

VENEZIA 58

CITTADELLA 56

CHIEVO 53

BRESCIA 53

SPAL 53

REGGINA 50

CREMONESE 48

FROSINONE 47

PISA 45

VICENZA 45

ASCOLI 44

PORDENONE 42

COSENZA 35

REGGIANA 34

PESCARA 32

ENTELLA 23