Europa League: Roma-Manchester United 3-2. Non basta ai giallorossi la prova d’orgolio. Red Devil in finale

La Roma ha battuto 3-2 il Manchester United nel ritorno della semifinale di Europa League, ma a Danzica in finale ci va il Manchester City in virtù del 6-2 nel match d’andata.

Si sapeva che sarebbe stata un’impresa impossibile per i giallorossi i quali hanno iniziato bene il match e nonostante le assenze. I primi quindici minuti sono un’ vero assalto alla porta di De Gea con tre nitide occasioni per la squadra di Fonseca. Lo United si sveglia e la risposta arriva con Cavani , il tiro del ‘Matador’ respinto da Mirante.

Al 29’ Smalling costretto ad alza bandiera bianca , il difensore sostituito dal giovane Darboe.

Al 39’ Cavani a segno , leggerezza della difesa gialorossa , il tiro potente anche se centrale supera Mirante.

Nella ripresa inm 180 secondi prima Dzeko di testa, sfruttando un tiro-assist di Pedro e poi Cristante, con un diagonale dal limite dopo una palla recuperata da Pellegrini, hanno ribaltato il risultato, sfiorando insistentemente la terza marcatura che avrebbe riaperto il discorso qualificazione alla finale. De Gea sala in cattedra con due intervennti che salvano la porta inglese.

Cavani al 28’ spegne le speranze giallorosse e firma la sua doppietta personale: assist di Bruno Ferandes l’uruguayano solo in area approfittando anche dell’infortunio di Bruno Peres. Nel quarto d’ora finale c’è stato il tempo anche per il palo di Mkhitaryan e il terzo gol del giovane Zalewski.



IL TABELLINO

ROMA-MANCHESTER UNITED 3-2 (and. 2-6)

Roma (4-1-4-1): Mirante ; Karsdorp , Smalling (29′ Darboe ), Ibanez , Peres (24′ Santon ); Mancini ; Pedro (32′ st Zalewski ), Cristante , Pellegrini , Mkhitaryan ; Dzeko (32′ st Mayoral ). A disp.: Fuzato, Farelli, Bove, Ciervo, Kumbulla. All.: Fonseca

Man United (4-2-3-1): De Gea ; Wan-Bissaka (1′ st Williams ), Bailly , Maguire , Shaw (1′ st Telles ); Pogba (19′ st Matic ), Fred ; Greenwood , Fernandes (33′ st Mata ), Van de Beek ; Cavani (27′ st Rashford ). A disp.: Henderson, Grant, Lindelof, Mata, Diallo, Tuanzebe, Mctominay, Elanga. All.: Solskjaer.

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 39′ Cavani (M), 12′ st Dzeko (R), 15′ st Cristante (R), 23′ st Cavani (M), 38′ st Zalewski (R)

Ammoniti: Karsdorp, Cristante (R); Wan-Bissaka, Fred, Cavani (M)